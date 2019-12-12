Фора-Банк понизил ставки по трем вкладам в рублях.

«Удачный выбор» (от 50 тыс. рублей на один год) оформляется под 5% годовых (вместо 5,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность «Сберегательного» (от 5 тыс. рублей на 31, 92, 182, 274 дня, один год, 540 дней и два года) составляет 0,5—5,8% годовых (ранее — 0,5—6%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный» (от 2 тыс. рублей на 92, 184 дня, один год и 540 дней) открывается под 3,5—5,1% годовых (прежде — под 3,5—5,5%).

Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.