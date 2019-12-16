Правительство предложило в два раза снизить порог выручки, при достижении которого магазин, кафе или таксопарк обязаны дать клиенту возможность расплатиться картой, и распространить требование по приему карт на интернет-магазины и сайты-агрегаторы. Об этом сообщает «Российская газета» . Порог по годовой выручке торгово-сервисного предприятия (сейчас 40 млн рублей) планируется снизить до 30 млн рублей за предшествующий год с 1 сентября 2020 года и до 20 млн с 1 января 2021 года.

Проект поправок об этом в закон о защите прав потребителей правительство внесло в Госдуму. Закон говорит о необходимости предоставить клиенту право расплатиться картой «Мир», но фактически норма регулирует прием всех распространенных карт.

Согласно законопроекту, интернет-магазины и агрегаторы должны соблюдать порог безналичной оплаты уже с 31 декабря 2019 года, но маловероятно, что документ может быть принят в такие короткие сроки.

Госдума отложит обязательное внедрение оплаты по картам в магазинах Соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» находятся на стадии обсуждения и должны быть внесены в Госдуму в весеннюю сессию, отметил глава профильного комитета Госдумы.

Правительство указывает, что многие торгово-сервисные предприятия с оборотом от 20 млн уже принимают карты. Затраты на эквайринг, по оценке правительства, составят в зависимости от отрасли от 0,5% до 1,8% от карточного оборота, при этом вырастет общий оборот и снизятся затраты на инкассацию.

По словам экспертов, если закон примут, компании-однодневки будут поставлены перед необходимостью либо изменить модель бизнеса, либо уйти с рынка. Расширение приема карт упрощает реализацию потребителями права на удовлетворение своих требований, делая расчеты более прозрачными. Дополнительными следствиями принятия законопроекта станут снижение удельных издержек и новые привлекательные ценовые и технологические предложения для покупателей, указывает правительство.