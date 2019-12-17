Количество выданных новых кредитных карт в ноябре 2019 года составило 0,82 млн единиц, сократившись на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самое большое количество новых выданных кредитных карт было отмечено в Москве (54,0 тыс. единиц), Московской области (40,9 тыс.), Краснодарском крае (33,4 тыс.), Санкт-Петербурге (30,8 тыс.), Свердловской области (25,6 тыс.) и Республике Башкортостан (24,9 тыс.).

Самая серьезная динамика снижения выдачи новых кредитных карт была зафиксирована в Нижегородской (минус 38,0%), Оренбургской (минус 35,8%) и Кемеровской (минус 35,5%) областях, а также в Приморском крае (минус 33,4%) и Самарской области (минус 33,2%).

Меньше всего количество выданных новых кредитных карт сократилось в Ростовской области (минус 21,7%), Ханты-Мансийском АО (минус 21,8%), Ставропольском крае (минус 22,2%), а также в Иркутской (минус 23,6%) и Омской (минус 25,4%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель снизился на 28,1% и 25,7% соответственно.