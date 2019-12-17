Банк «Точка» первым подключил мгновенные переводы по номеру телефона со счета индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«С новой опцией индивидуальные предприниматели могут проводить личные операции по счету: переводить деньги близким или погасить кредит, зная только номер телефона получателя. Деньги придут меньше чем за минуту. Сервис работает через Систему быстрых платежей (СБП), что позволяет делать переводы в банки-участники и платежные системы (всего 31 организация)», — говорится в релизе.

За одну операцию можно перевести не более 500 тыс. рублей. Количество операций неограниченно. Комиссия за сам перевод через сервис мгновенных платежей отсутствует, остальные комиссии будут рассчитаны согласно тарифному плану.