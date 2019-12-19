Банк России и Минкомсвязь совместно разрабатывают механизм блокировки подмены номеров. Об этом РИА Новости рассказал глава Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ Артем Калашников и подтвердили в Минкомсвязи.

«Все, что связано с информационной безопасностью, у нас, конечно же, рассматривается. ... Мы пытаемся победить подмену номеров. К сожалению, здесь компетенции не только наши, здесь и сфера связи, но, тем не менее, определенные наработки есть, и мы поделились с коллегами из министерства, будем стараться применять с их согласия», — сказал Калашников.

В настоящее время обсуждаются технические меры для борьбы с подменой номера. По словам Калашникова, может возникнуть вопрос о появлении нового законодательства.

«Да, мы обсуждаем, тема очень смежная. ... Технически — это контроль трафика, который идет через сеть общего пользования, чтобы невозможно было подставить номер конкретной организации на этапе подключения. ... Это технические меры. Если будет необходимость какой-то нормативной базы — но это уже не нам решать — то, наверное, тоже появится законодательство», — объяснил он.

В Минкомсвязи агентству подтвердили, что идет работа над таким проектом. «Минкомсвязь действительно участвует в работе над проектом совместно с другими федеральными органами исполнительной власти», — сказал РИА Новости пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

Летом прошла значительная волна мошеннических звонков гражданам от имени банков. О подобном техническом решении в сентябре заявлял глава департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Техническое решение, о котором он рассказывал, предполагает создание актуальной базы номеров. Оператор связи при каждом вызове будет обращаться к базе за аутентификацией номера, а затем — к оператору, за которым числится номер, для подтверждения факта наличия вызова. Представитель ЦБ подчеркнул, что для реализации технических мер защиты потребуются и законодательные поправки.