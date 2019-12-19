Россельхозбанк улучшил условия выдачи ипотечных кредитов. В рамках акции «Не переплачивай» в РСХБ можно рефинансировать жилищный кредит по ставке от 8% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Акция дает возможность рефинансировать кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынке, а также жилого дома с земельным участком или только земельного участка.

Например, рефинансирование кредита, выданного в сторонней кредитной организации на оплату цены договора участия в долевом строительстве, суммой более 3 млн осуществляется по ставке 8% годовых при наличии личного страхования.

Рефинансирование ранее предоставленного в стороннем банке кредита на приобретение квартиры (в том числе таунхауса, обособленной части жилого дома с земельным участком) суммой более 3 млн рублей будет произведено в РСХБ по ставке 8,25% при наличии личного страхования.

Россельхозбанк предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму до 20 млн рублей. По кредиту отсутствуют комиссии. Срок рассмотрения заявки — до пяти рабочих дней.

Акция «Не переплачивай» продлится до 31 января 2020 года.