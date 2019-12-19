Московский Индустриальный Банк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Невского Банка (Санкт-Петербург), сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

«МИнБанк на основании заключенного с агентством агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам Невского Банка, проживающим в Москве и Санкт-Петербурге», — уточняется в релизе.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков, проживающих в Самаре, Тольятти, Ульяновске, и осуществления им максимально быстрых выплат АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут дополнительно отобраны на конкурсной основе. Эти банки будут названы не позднее 23 декабря, следует из сообщения.



Лицензия у Невского Банка была отозвана 13 декабря этого года.