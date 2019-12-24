Совкомбанк приобрел 50% акций лизинговой компании «Соллерс-Финанс» у ее второго акционера — ПАО «Соллерс», консолидировав в результате 100% ее акций. Об этом во вторник сообщили в кредитной организации.

«Лизинг является для Совкомбанка одним из приоритетных направлений корпоративного бизнеса, — отмечается в сообщении. — Данная сделка позволит банку усилить свои позиции на лизинговом рынке за счет портфеля и экспертизы «Соллерс-Финанса». В дальнейшем у компании значительные планы роста».

В Совкомбанке рассчитывают, что получение им 100% акций лизинговой компании «обеспечит максимальный позитивный эффект для развития» ее бизнеса.

«Совкомбанк является акционером «Соллерс-Финанса» с 2010 года. За это время мы убедились в высоком профессионализме команды, качестве корпоративного управления и эффективности бизнес-процессов. Учитывая наши лидирующие позиции в автокредитовании, мы видим синергию и потенциал для развития бизнеса компании в составе Совкомбанка», — комментирует председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Планируется, что в ближайшее время компания перейдет под бренд Совкомбанка и будет переименована.



«В составе группы компания станет более интенсивно работать в сегменте легковых автомобилей, где уже выстроены важные компетенции команды Совкомбанка в автокредитовании. Компания продолжит работать со всеми типами клиентов, концентрируясь на автомобилях всех типов и специализированной технике. Все совместные лизинговые программы с ПАО «Соллерс» сохранятся и будут интенсифицированы», — рассказали в Совкомбанке.