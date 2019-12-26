• В наступающем 2020 году цены на услуги ЖКХ могут вырасти на 4%, но тарифы будут повышаться один раз — с 1 июля. В 2019 году цены на «коммуналку» повышались дважды из-за повышения ставки НДС на 2%. Однократный рост цен на ЖКУ в 2020 году устанавливается распоряжением Кабмина, в котором фиксируются предельные индексы повышения платы в регионах. Это распространяется на газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также вывоз мусора.

• Минтруд отклонил предложения ликвидировать комиссию по трудовым спорам (КТС) из-за схемы по обналичиванию денег с использованием ее решений. Предложение поступило от Ассоциации банков России. В Минтруде считают, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников, и обращают внимание, что индивидуальные трудовые споры в России могут рассматривать только КТС и суды.

• В правительстве назвали самый значимый ограничитель экономического роста. Это, по словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, социальное неравенство и бедность, особенно, когда по ним нет никакого значимого прогресса в уходящем году. Также отсутствие принятых решений отмечает и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что никаких решений по поводу облегчения налогового бремени (речь идет об освобождении от налога на доходы физических лиц) малоимущих не принималось, но этот вопрос обсуждается. В Центробанке указывают на обратную динамику: по итогам года прирост реальных зарплат в России, как ожидается, составит 2,5—3%.

• В Роспотребнадзоре рассказали, что денежные купюры — это «рассадник инфекции». От них можно заразиться гриппом, вирус сохраняется около двух недель. При этом проведенные ранее исследования указывали, что самыми «грязными» деньгами являются 50-рублевые банкноты: тогда эпидемиологи выявили на них 34 вида патогенных организмов. В Гознаке с Роспотребнадзором не согласились: «для повышения антимикробных свойств бумаги для российских банкнот при ее производстве используют специальные добавки-антисептики, которые попутно делают ее более долговечной. Препарат эффективно воздействует на различные вирусы, грибы и бактерии и даже некоторых насекомых».