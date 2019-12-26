Никакие решения, связанные с облегчением налогового бремени для малоимущих, не принимались, но такие варианты обсуждаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Предметных таких разговоров или решений на этот счет не существует, — сказал он. — Что касается обсуждения каких-то сценариев и вариантов, оно ведется на постоянной основе». Ранее Песков отмечал, что у Кремля пока нет позиции относительно возможности освобождения малоимущих от уплаты налога на доходы физических лиц.

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить от НДФЛ малоимущих россиян, установив необлагаемый минимум дохода. Позднее он заявил ТАСС о росте поддержки этой инициативы среди членов правительства и в администрации президента. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал эту тему очень чувствительной, отметив, что над ней еще предстоит подумать.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявляла, что считает возможным освобождать от НДФЛ тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда.