Плата за коммунальные услуги в среднем по России в 2020 году вырастет на 4%, пишут «Известия» , ссылаясь на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Так, в следующем году цены увеличатся один раз — с 1 июля. В 2019-м тарифы повышались дважды, поскольку учитывался рост НДС на 2%, в дальнейшем эта практика использоваться не будет, добавили в антимонопольной службе.

Однократный рост цен на ЖКУ в 2020 году устанавливается распоряжением Кабмина, в котором фиксируются предельные индексы повышения платы в регионах. Это распространяется на газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также вывоз мусора (обращение с ТКО). Рост по разным видам коммунальных услуг в регионе может различаться, но суммарно не должен превышать предельные индексы. Для каждого субъекта определяется свой индекс. Самая высокая планка установлена для Чеченской Республики — 6,5%. Самый низкий индекс — у Ненецкого автономного округа — 2,4%. В большинстве регионов он составляет 3,6—4%.

Исследование: «коммуналка» в РФ в среднем за год подорожала на 2,27% Самый высокий средний чек аналитики зафиксировали в Набережных Челнах — он составил 4 353 рубля. В пятерку городов с высокой стоимостью коммунальных услуг, помимо ожидаемых Москвы и Санкт-Петербурга, также вошли Тюмень и Краснодар.

По словам экспертов, далеко не в каждом регионе удается решить проблему устаревших коммуникаций за счет усредненного повышения тарифов. Состояние коммуникаций и стоимость самих ресурсов в регионах могут различаться в десятки раз, а цены повышаются одномоментно и почти одинаково. В результате часть регионов недополучает необходимые деньги, а часть — получает излишне. Разумно было бы позволить субъектам самостоятельно определять, насколько необходимо повышать цены на ЖКУ, считают эксперты. Также в большинстве регионов действуют искусственно заниженные нормативы ЖКУ — тарифы, по которым ведется расчет платы, если житель не пользуется счетчиками. Как пояснили эксперты, сдерживание роста тарифов обусловлено невысоким уровнем жизни граждан.

В пресс-службе ФАС отметили, что в 2018—2019 годах служба провела проверки предельных тарифов на вывоз мусора в 40 регионах. В результате в части субъектов существенно снизились тарифы на этот вид ЖКУ. К концу 2019-го снизился и средний платеж за услуги по вывозу ТКО в стране.