Чистая прибыль группы ВТБ за 11 месяцев 2019 года достигла 165,4 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка ВТБ.

По сравнению с 11 месяцами 2018 года чистая прибыль (по сопоставимому периметру консолидации) выросла на 1,7%, свидетельствует отчетность.

Отдельно в ноябре чистая прибыль составила 17,8 млрд рублей (плюс 39,1%).

Чистые процентные доходы равнялись 37,8 млрд рублей в ноябре и 399,4 млрд за 11 месяцев 2019 года, увеличившись на 6,2% в ноябре, указано в сообщении. Чистая процентная маржа составила 3,4% в ноябре и 3,3% по итогам 11 месяцев. Чистые комиссионные доходы составили 88,4 млрд рублей за 11 месяцев, а за ноябрь — 7,5 млрд (плюс 9,8% по сравнению с ноябрем 2018 года).

«В ноябре мы отмечаем продолжение тренда роста прибыльности основных операций на фоне улучшения чистой процентной маржи, замедления роста расходов, улучшения качества активов и дальнейшего укрепления структуры баланса. Чистая прибыль группы за ноябрь 2019 года составила 17,8 миллиарда рублей, что соответствует возврату на капитал (ROE) 13,3%. Результаты ноября и 11 месяцев подтверждают наш прогноз по чистой прибыли за 2019 год в размере 200 миллиардов рублей», — комментирует первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Олюнин.

На 30 ноября совокупные активы группы ВТБ составили 15,7 трлн рублей, увеличившись на 6,2% с начала года, в том числе объем кредитов и авансов клиентам (до вычета резервов) вырос на 3,8% до 11,9 трлн.

Объем кредитов физическим лицам увеличился с начала 2019 года на 14,4%, при этом в ноябре он сократился на 1,2% на фоне замедления на рынке потребительского кредитования.

Совокупный объем кредитов юридическим лицам по итогам 11 месяцев не изменился относительно начала года, а отдельно в ноябре вырос на 0,4%. При этом портфель кредитов заемщикам из сегмента среднего и малого бизнеса показал высокие темпы роста, увеличившись с начала года на 13%.

Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле снижалась в течение текущего года и составила 4,7% по состоянию на 30 ноября (минус 1 процентный пункт с начала года). Покрытие неработающих кредитов резервами — 129% (плюс 17 п. п. с начала года).



С начала 2019 года объем средств юрлиц вырос на 10,9%, а физлиц — на 11%. В структуре клиентских привлечений 42,4% приходится на физлиц. Доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 21,5% и 15,1%, увеличившись с начала года на 0,8 п. п. и 1,1 п. п. соответственно, следует из релиза.