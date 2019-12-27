Фондовые индексы РФ уверенно выросли по итогам пятничных торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,62% и составил 3 050,47 пункта. Отметка в 3 050 пунктов по данному индикатору была превышена впервые.

Индекс РТС повысился на 0,95% — до уровня 1 549,4 пункта.



«Российский рынок акций в последнюю торговую пятницу года вернулся к искрометному позитиву. Сложно сказать, что именно толкает инвесторов к покупкам в конце года, но «быков» по-прежнему больше, чем «медведей», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Повышение долларового индикатора РТС она, в частности, связывает с хорошей пятничной динамикой курса рубля к американской валюте.

Акции Сбербанка подорожали на 1,54%, «Газпрома» — на 1,18%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,07%, «Яндекса» — на 0,85%, «АЛРОСы» — на 0,81%, «Норильского никеля» — на 0,37%, Мосбиржи — на 0,32%, «Тинькофф» — на 0,28%, МТС — на 0,09%. Котировки бумаг ВТБ снизились на 0,26%.