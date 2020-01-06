Рубль завершил основную валютную сессию понедельника незначительным укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:15 мск снизился на 30 копеек к предыдущему закрытию, до 61,8 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 14,1 тыс. сделок на сумму порядка 548,2 млн долларов, диапазон котировок составил 61,75—62,4 рубля за доллар.

Курс евро на 19:15 мск составил 69,12 рубля, опустившись на 19 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 4,2 тыс. сделок примерно на 122,1 млн евро по курсам от 69,09 до 69,64 рубля за евро.