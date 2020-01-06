Цены на золото выросли на 2,3% и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный металл сейчас торгуется на уровне 1 588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.

Другие драгметаллы также резко выросли в цене. Стоимость палладия на спотовом рынке составила рекордные 2 030,28 доллара за унцию.

Цена на серебро обновила максимум сентября прошлого года и достигла 18,5081 доллара за унцию.

При этом, как сообщает издание, аналитики Goldman Sachs ждут, что золото будет расти в цене быстрее нефти, а темпы роста будут еще более высокими, чем сейчас.

