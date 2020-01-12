Жители села с 2020 года могут получить в Россельхозбанке потребительский кредит без обеспечения по льготной ставке до 5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Льготный кредит позволит клиентам с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет получить денежные средства в сумме до 250 тыс. рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области — до 300 тыс. рублей) на срок до 60 месяцев (включительно)», — говорится в релизе.

Погашение кредита возможно дифференцированными или аннуитетными платежами. При желании клиента можно будет осуществить полное или частичное досрочное погашение кредита без комиссий.

На кредитные средства жители села смогут приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями — исполнителями работ. Также условия кредита позволят отремонтировать жилые дома (помещения) по договорам подряда.