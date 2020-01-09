Банк «Восточный» поднял ставки по рублевым вкладам на 0,5 процентного пункта.

Доходность депозита «Восточный» (от 30 тыс. рублей на 31, 91, 181, 367, 732 и 1 097 дней) составит 4,45—6,2% годовых. Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.



«Сберкнижка» (от 30 тыс. рублей) оформляется под 4,6—5,5%, а «Практичный» (от 100 тыс. рублей) — под 4,1—5,2% годовых. Сроки вкладов — от 181 до 731 дня. Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.