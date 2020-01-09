Динамика ипотечного кредитования в ближайшие месяцы останется слабой, несмотря на снижение процентных ставок, говорится в обзоре «Картина кредитования. Ноябрь 2019 года» Минэкономразвития.

«Темп роста ипотечного кредитования также продолжил замедляться, снизившись с 17,1% в годовом выражении [в октябре] до 16,3% [в ноябре] вопреки ожиданиям. Аннуализированный темп роста в ноябре несколько ускорился до 13,6% м/м SAAR c 9,4% м/м SAAR. В то же время последовательное снижение ежемесячных объемов выдач ипотечных кредитов, продолжающееся с июля 2019 года, свидетельствует о том, что динамика ипотечного кредитования в ближайшие месяцы останется слабой, несмотря на снижение процентных ставок», — говорится в обзоре ведомства.

Прирост кредитного портфеля за скользящие 12 месяцев в ноябре возрос до 4,8% ВВП (после 4,1% ВВП в октябре), отмечают в министерстве. Кредит частному нефинансовому сектору составил 3,7% ВВП после 3,8% ВВП месяцем ранее.

Также продолжилось замедление кредитования физических лиц, отмечает Минэкономразвития. Темп роста потребительского кредитования снизился в ноябре до 20,4% в годовом выражении после 21,6% месяцем ранее. В целом наблюдаемая динамика соответствует ожиданиям Минэкономразвития России.