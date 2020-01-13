Банк России установил официальные курсы валют на 14 января.

Курс доллара понизился на 31,58 копейки, составив 60,9474 рубля (61,2632 рубля на 13 января). Курс евро опустился на 22,88 копейки до 67,8162 рубля (с 68,045 рубля на 13 января).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 12:08 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 60,92 рубля (минус 14 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:08 мск стоил 67,8 рубля (минус 10 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 60,88 до 61,05 рубля за доллар и от 67,75 до 67,93 рубля за евро.