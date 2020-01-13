Законопроект о реформе ОСАГО будет вынесен на первое чтение в январе, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В третьем чтении, по его словам, документ примут в крайнем случае в марте.

«Мы его готовы вынести на рассмотрение в первом чтении в январе. Я думаю, что февраль — уже и второе, и третье чтение. Крайний срок — март», — сказал Аксаков. Он отметил, что к нынешнему варианту законопроекта «особых вопросов нет», правительство его поддерживает.

«Главное направление — это индивидуализация тарифов, учет не только ДТП, <...> но и его (водителя. — Прим. ред.) поведение на дорогах. То есть страховые компании будут иметь доступ к информации о нарушениях дорожных правил, и, соответственно, исходя из этого страховые компании получат право устанавливать повышенные либо пониженные тарифы», — отметил депутат.

Нынешний законопроект о реформе ОСАГО — далеко не первый. Ранее свой проект внес Минфин, но он был отложен. В ноябре прошлого года группа депутатов во главе с Аксаковым внесла альтернативный вариант документа. По словам главы комитета по финансовому рынку, исключили «спорные» поправки, которые могли привести к росту стоимости полисов.