Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,27% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 3 121,47 пункта. Индекс РТС снизился на 0,26% — до 1 600,76.

«Снижение большинства азиатских рынков при стабильных котировках нефти задают умеренно негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 3 100—3 160 пунктов, по индексу РТС — 1 590—1 620 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.