Русфинанс Банк как банк — участник государственных программ льготного автокредитования в России возобновил выдачу автокредитов по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», сообщает пресс-служба кредитной организации.



В текущем году реализация госпрограмм стартовала в России 1 января.

Минпромторг России сохранил в 2020 году прежние условия для автолюбителей: льгота доступна при покупке в кредит нового автомобиля, стоимость которого не превышает 1 млн рублей. Дата производства автомобиля — начиная с декабря 2019 года.

Программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут воспользоваться граждане России, оформляющие автомобиль в собственность впервые или имеющие двух и более несовершеннолетних детей. Клиенты получают единовременную скидку в размере 10% от стоимости покупаемого в кредит автомобиля, жители Дальневосточного федерального округа — в размере 25%.

Общий объем субсидий со стороны государства запланирован в размере 5 млрд рублей.

Русфинанс Банк выдает кредиты на все модели автомобилей, которые доступны для покупки по госпрограммам в 2020 году.