Российские банки по итогам текущего года могут выдать ипотечных кредитов примерно на 3,2 трлн рублей, заявил журналистам первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.



«Согласно имеющимся прогнозам, в 2020 году по рынку ожидается выдача ипотечных кредитов на сумму около 3,2 триллиона рублей», — сказал он.

Глава Сбербанка Герман Греф в конце декабря прогнозировал, что темпы роста выдачи ипотечных кредитов в РФ по итогам 2020 года составят 7—9%. Он также ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке.

Согласно последним данным ЦБ РФ, в ноябре 2019 года средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась до 9,19%, а суммарная задолженность россиян по таким кредитам составила на конец месяца 7,6 трлн рублей, увеличившись за год на 16,4%.