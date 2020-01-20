В администрации Пермского края начал принимать посетителей первый в России робот-чиновник, сообщили в ведомстве.

«Робот-консьерж начал проводить консультации, выдавать пропуска и записывать на прием в здании правительства Пермского края. Пока идет техническое тестирование и отладка рабочих процессов «механического консьержа», — рассказали в краевой администрации.

По словам производителя, Промобот работает точнее человека: он не ошибается, не отвлекается и его невозможно обмануть. Посетителю достаточно приложить паспорт к сканеру — робот за несколько секунд проверит подлинность документа и факт записи гостя на прием, а затем выдаст пропуск. Промобот также поможет записаться на прием, подскажет, как пройти до нужного кабинета, а при необходимости сам свяжется с приемной и уточнит, действительно ли там ждут посетителя.

Первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Александр Маслов подчеркнул, что робот способен качественнее, быстрее и в любое время оказать жителям необходимые услуги, при этом на него не влияют внешние факторы.

«Мы держим в фокусе человека, чтобы жителям было удобно получать информацию, направить обращение. Робот не заменит человека, он будет выполнять лишь некоторые функции. В крае уже есть опыт использования робота — он уже год работает в МФЦ. С помощью робота можно уточнить статус документов, проконсультироваться по услугам МФЦ, а также заполнить заявление и получить приоритетное обслуживание вне очереди, за счет чего существенно снизилась загрузка администраторов и операторов», — рассказал Маслов.

По данным краевого МФЦ, с марта 2019 года Промобот принял более 25,5 тыс. обращений, среднее время подачи заявки через робота составляет одну минуту и десять секунд. Благодаря механическому сотруднику каждый администратор экономит примерно 43 минут в день.

«Цель сервисной робототехники — упростить процесс обслуживания, исключить негативный человеческий фактор из оказания услуг, в том числе в госучреждениях. Наш робот выдает пропуск всего за восемь секунд, в то время как администратор на ресепшен тратит на это больше минуты», — подчеркнул председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков.

