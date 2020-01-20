Росбанк приступил к выдаче ипотечных кредитов по программе господдержки семей с детьми по ставке 4,69%. Ставка по кредиту действует в течение всего срока кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В программе могут участвовать семьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок. При этом заемщик и дети, с рождением которых появилось право на господдержку, должны иметь гражданство РФ», — говорится в релизе.

Оформить кредит по ставке 4,69% могут как новые, так и действующие клиенты Росбанка при соответствии условиям программы.