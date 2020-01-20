Рубль завершил основную валютную сессию понедельника незначительным ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск вырос на 5 копеек к предыдущему закрытию, до 61,61 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 22,6 тыс. сделок на сумму порядка 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 61,38—61,65 рубля за доллар.

Курс евро на 19:01 мск составил 68,27 рубля и не изменился по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6 тыс. сделок примерно на 376,4 млн евро по курсам от 68,14 до 68,34 рубля за евро.

«К вечеру рублевые пары топчутся в нулях. Доллар США балансирует около 61,61 рубля и пока останется в пределах 61,3—61,7 рубля. Евро стабилен возле 68,28 рубля, завтра торговый коридор предполагает колебания в диапазоне 68—68,6 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.