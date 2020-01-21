Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск вырос на 29 копеек к предыдущему закрытию, до 61,84 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 26,6 тыс. сделок на сумму порядка 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 61,68—61,97 рубля за доллар. Валюта последний раз опускалась на уровень ниже 61 рубля 22 мая 2018 года.

Курс евро на 19:01 мск составил 68,63 рубля и вырос на 30 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8 тыс. сделок примерно на 475,2 млн евро по курсам от 68,4 до 68,79 рубля за евро.

«Доллар США сегодня укрепляется в паре с рублем, как и евровалюта. Валютная секция нервничает по политическим причинам? Это вряд ли, все уже решено большей частью, а от смены слагаемых сумма не меняется. С большой долей вероятности можно говорить о том, что влияет внешний фон: глобальные инвесторы уклоняются от рисков, и в рубле в том числе. Доллар к вечеру закрепляется около 61,87 рубля и может пока оставаться в пределах 61,5—62 рублей. Пара евро/рубль восстановилась к 68,64 рубля, что очень неплохо, и в среду новой целью подъема может стать рубеж 69 рублей», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.