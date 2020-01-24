Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы Минэкономразвития Максима Орешкина помощником президента России. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

«Назначить Орешкина Максима Станиславовича помощником президента Российской Федерации», — говорится в указе.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового Кабинета министров. Орешкин в него не вошел. На посту министра экономического развития Орешкина заменил бывший губернатор Пермского края Максим Решетников. Сейчас Орешкин находится на экономическом форуме в Давосе. На одной из сессий модератор представил экс-министра «экономистом». «Экономист Максим Орешкин. Собственно, что о нем еще можно сказать», — сказал модератор сессии, директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Также помощником президента назначен бывший руководитель Минкультуры Владимир Мединский.

Экс-вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя Администрации президента РФ. «Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Указы вступают в силу со дня подписания.

