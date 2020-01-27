Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций в I квартале могут составить 11,5 млрд долларов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2019 года, а во II квартале 2020-го — 13,2 млрд (минус 3% в годовом выражении). Такую оценку представил Банк России.

По данным макроэкономической статистики, в I и II кварталах 2020 года суммы платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составят 11,5 млрд и 13,5 млрд долларов соответственно.

В ЦБ уточняют, что оценка фактических платежей по внешнему долгу отличается от данных макроэкономической статистики на сумму внутригрупповых платежей, определенных по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке. Такие платежи, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования, поясняет регулятор.

Согласно графику предстоящих платежей по внешним долгам 40 крупнейших заемщиков — нефинансовых организаций в I и II кварталах 2020 года, в январе общие выплаты, как и чистые выплаты, оцениваются в 818 млн долларов, в феврале они должны составить 2,036 млрд и 1,994 млрд долларов соответственно, в марте — 2,62 млрд и 2,617 млрд, в апреле — 3,751 млрд и 3,477 млрд, в мае — 1,172 млрд и 1,167 млрд, в июне — 951 млн и 950 млн долларов.



«Несколько большие в сравнении с другими рассматриваемыми месяцами чистые выплаты в апреле связаны с плановыми погашениями публичных заимствований в виде еврооблигаций рядом крупных нефинансовых организаций, обладающих, по нашим оценкам, достаточным запасом валютной ликвидности для исполнения долговых обязательств», — указывают в ЦБ.

