XXIX Международный финансовый конгресс (МФК), организатором которого выступает Банк России, пройдет в Санкт-Петербурге 8—10 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Главная тема конгресса — «Финансовая архитектура: вызовы сегодняшнего дня».

Программа МФК будет включать шесть тематических направлений: денежно-кредитная политика и макроэкономика, банковский сектор, страховой рынок, коллективные инвестиции, профессиональные участники финансового рынка и микрофинансирование; а также ряд кросс-секторальных сессий, которые охватят такие темы, как кибербезопасность и киберкультура, наследование капиталов, принципы устойчивого развития финансового рынка и ряд других.

Регистрация участников и аккредитация СМИ на МФК откроются 3 февраля.

Традиционно в преддверии конгресса пройдут Летняя макроэкономическая школа для магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей и Международная конференция по экономическим исследованиям. Тема конференции в этом году — «Денежно-кредитная политика, пруденциальное и макропруденциальное регулирование и их взаимодействие».

Конгресс ежегодно собирает представителей центральных банков и наднациональных регуляторов, международных и российских экспертов, ключевых игроков российского финансового рынка. В 2019 году в конгрессе приняли участие более 1 200 человек из 37 стран.