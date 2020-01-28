Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 12 копеек, а евро — 13 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,76 рубля (минус 21 копейка), курс евро — 69,15 рубля (минус примерно 24 копейки).

Как комментировала перед открытием торгов старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, для доллара во вторник ближайшим ориентиром роста является рубеж в 63 рубля, но сопротивление стоит выше, на 63,15 рубля. При его пробое откроется дорога к 63,5. По словам Бодровой, в паре евро/рубль торги вторника могут состояться в пределах 69,1—69,65.

«На негативном внешнем фоне на 1,5% обвалился рубль, завершив день чуть выше отметки 63. Против рубля сыграла и начавшаяся распродажа ОФЗ, а также прохождение пика налогового периода. Сегодня рубль немного укрепится к доллару, но риски роста пары доллар/рубль к следующему сопротивлению 63,7 остаются высокими», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.