Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 2 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:14 мск курс доллара составил 62,35 рубля (плюс 6 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 15 копеек и составил 68,64 рубля.

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, рубль в среду при открытии может укрепиться. По ее словам, пока прогноз по курсу доллара сохраняется в 61,5—62,5 рубля и прогноз по курсу евро в 68—69 рублей.

«Рубль отыграл вчера у доллара 1,2% и ушел под отметку 62,5. Сегодня с утра волатильность в рубле снизится, а пара доллар/рубль попробует уйти ниже 62. Но увлекаться покупками рубля особо не стоит, российская валюта еще может продемонстрировать волну падения. В частности, на это указывает слабая динамика рынка ОФЗ — спрос на рублевые обязательства Минфина сокращается», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.