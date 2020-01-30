Минфину поручено увеличить резервный фонд правительства в 2020 году на 169,4 млрд рублей. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Минфину России в соответствии с пунктом 5 статьи 2 ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджета в 2020 году» внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда Российской Федерации на 169 млрд 415 млн 895,7 тыс. рублей за счет неиспользованных в 2019 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года», — говорится в распоряжении.