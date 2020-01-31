Объем кредитов, выданных Банком ДОМ.РФ по программе рефинансирования действующей ипотеки в сторонних банках, за 2019 год превысил 17 млрд рублей — это четверть от общего объема выдач, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Средняя сумма рефинансируемой в Банке ДОМ.РФ ипотеки составляет 2,2 млн рублей. Больше всего кредитов в рамках программы выдано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской и Новосибирской областях.

Ставка рефинансирования в Банке ДОМ.РФ — от 7,5%. Минимальная ставка доступна для клиентов, подтверждающих доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ, при оплате единовременной комиссии и при сумме кредита от 3 млн рублей. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкая ставка распространяется на кредиты от 5 млн рублей, а для Москвы и Московской области — от 8 млн рублей.

Максимальная сумма кредита составляет 30 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет. Заемщики могут получить дополнительные средства на ремонт квартиры или благоустройство дома сверх суммы рефинансируемой ипотеки.