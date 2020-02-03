Банк России установил официальные курсы валют на 4 февраля.

Курс доллара повысился на 77,06 копейки, составив 63,9091 рубля (63,1385 рубля на 1 февраля). Курс евро вырос на 1 рубль 19,45 копейки до 70,7921 рубля (с 69,5976 рубля на 1 февраля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 12:21 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,85 рубля (минус 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:21 мск стоил 70,61 рубля (минус 27 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 63,74 до 64,11 рубля за доллар и от 70,55 до 70,99 рубля за евро.