Вероятность снижения выручки РФ от экспорта нефти в I квартале из-за коронавируса почти неизбежна, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«В 2019 году впервые за десять лет доля чистого экспорта сократилась до 7,7% ВВП. На фоне распространения вируса из Китая вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна», — написал Кудрин на своей странице в Twitter .

По первой оценке Росстата, ВВП РФ по итогам 2019 года вырос на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей, отмечает Прайм . Как сообщала служба, доля чистого экспорта товаров и услуг за год сократилась до 7,7% с 10%, расходов на конечное потребление — увеличилась до 69,3% с 67,9%, валового накопления — до 23% с 22,1%.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тыс. человек. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Глобальное распространение коронавируса оказало давление на спрос на нефть. Во вторник котировки нефти Brent на закрытии биржевых торгов опустились до отметки 54 доллара.