Один из акционеров банка «Восточный», фонд Baring Vostok, основанный американским инвестором Майклом Калви, попытался арестовать недвижимость в Италии, подконтрольную семье Артема Аветисяна (контролирует «Восточный» через компанию «Финвижн»), пишет РБК . Иск Evison (кипрская структура Baring Vostok, которая владеет 41,6% банка «Восточный») был подан 19 декабря в суд итальянской Лукки в отношении Артема Аветисяна и его сестры Анны Аветисян. Фонд просит наложить обеспечительные меры на итальянские активы Аветисяна, в первую очередь недвижимость. Заявление подано в поддержку другого иска — в суд Кипра, где Baring выдвинул Аветисяну претензии на 37,7 млн долларов.

Структура Baring считает, что Аветисян, его партнеры по бизнесу, миноритарии банка «Восточный» Шерзод Юсупов и Юрий Данилов, гендиректор «Финвижн» Юрий Гусев, сестра Аветисяна Анна, его мать Елена и другие лица совместно или по отдельности в результате «сговора» и «нарушения условий договора» нанесли ей ущерб.

Evison заявляет об ущербе, который рассчитывается исходя из рыночной оценки акций «Восточного». Evison, как говорится в иске, еще не завершила собственную оценку стоимости 9,99% акций банка и сослалась на оценку, которую российскому суду представила «Финвижн». Согласно этой оценке, стоимость 100% акций банка составляет 30,7 млрд рублей, а стоимость 9,99% акций — 3,067 млрд рублей соответственно. Капитал «Восточного» на тот момент составлял 29 млрд рублей. «Если представить, что оценка «Финвижн» корректна, и учитывать, что Evison получила за эти акции только 750 млн рублей, Evison понесла ущерб в размере около 2,317 млрд рублей (32,65 млн евро)», — говорится в иске. К этой сумме компания Baring Vostok добавляет расходы, которые она понесла на разбирательство в России (1 млн евро). Расходы на юридическую поддержку Калви и других топ-менеджеров в рамках уголовного преследования в России фонд оценил в 3,161 млн евро, говорится в иске.

По словам представителя компании Аветисяна, Baring Vostok злоупотребляет правом и заявляет абсолютно противоречивые позиции по одному и тому же ключевому вопросу в разных судебных процессах. «В своих попытках размыть долю опционных акций Evison всегда занимал позицию, что цена одной акции банка «Восточный» в рамках допэмиссии не может стоить выше одной копейки, что соответствует оценке стоимости банка около 8 млрд рублей. Для обоснования ущерба в итальянском суде позиция Baring Vostok кардинально изменилась в выгодном для фонда русле, и теперь они заявляют, что рыночная стоимость банка составляет 30,7 млрд рублей, или около четырех копеек за одну акцию», — добавил он.

Как пишет Evison, с 2013 года Аветисян владел семью объектами недвижимости и двумя земельными участками в Италии стоимостью от 14,3 млн до 20,7 млн евро, говорится в иске. С 2017 года Аветисян владеет компанией Immobiliare Roma S.r.l, которую возглавляет его сестра Анна Аветисян. Immobiliare Roma S.r.l. в свою очередь владеет 14 объектами недвижимости стоимостью около 20 млн евро. О недвижимости Аветисяна в Тоскане, оцениваемой в 20 млн евро, сообщалось ранее. Как считает Evison, в последние месяцы Аветисян предпринял ряд действий, чтобы «снизить стоимость этих активов» с целью сокрытия активов и защиты их от Evison. В связи с этим Evison просит признать эту сделку недействительной.

Суд отказал Evison в прекращении оценки акций «Восточного» Истец требует признать недействительными решения совета директоров «Восточного» о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук.

На заседании 8 января, которое касалось наложения обеспечительных мер на акции Immobiliare Roma, суд постановил, что может рассматривать заявление, так как вопрос касается итальянской компании, и удовлетворил заявление Evison о наложении обеспечительных мер на 91% акций Immobiliare Roma. Следующее требование Evison — об аресте активов Аветисяна — рассматривалось 16 января другим судьей, который заметил, что иск, в поддержку которого Evison просит арестовать активы, подается на Кипре, но ни одно из событий, описанных в иске, на Кипре не произошло. Судья отказал в аресте активов, принадлежащих в Италии лично Аветисяну.