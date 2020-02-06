Уровень инфляции в январе 2020 года опустился до 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Месячный показатель инфляции составил 0,4%. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте Росстата.

«В январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года индекс потребительских цен составил 100,4% (в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года — 101,0%)», — говорится в сообщении.

Годовая инфляция по итогам 2019 года достигла 3%.

В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%, уточнили в ведомстве.