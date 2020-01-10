Росстат подтвердил инфляцию по итогам 2019 года на уровне 3%. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Инфляция за декабрь 2019-го составила 0,4%.

«В декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года индекс потребительских цен составил 100,4%, по сравнению с декабрем 2018 года – 103,0%», — говорится в сообщении.

В 2018-м годовая инфляция составила 4,3% и 0,8% в декабре 2018 года.