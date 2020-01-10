Росстат подтвердил инфляцию по итогам 2019 года на уровне 3%. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства.
Инфляция за декабрь 2019-го составила 0,4%.
«В декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года индекс потребительских цен составил 100,4%, по сравнению с декабрем 2018 года – 103,0%», — говорится в сообщении.
В 2018-м годовая инфляция составила 4,3% и 0,8% в декабре 2018 года.
Росстат предварительно оценил инфляцию в РФ в 2019 году в 3%
В декабре 2018 года инфляция в РФ составила 0,8%, а в целом за год — 4,3%, напоминает статистическое ведомство.