Банк России в своем релизе по ключевой ставке среди инфляционных рисков обозначил ситуацию с распространением китайского коронавируса.

«Дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусом», — говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что риски, связанные с торговыми спорами, несколько снизились. Однако сохраняется риск дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики, в том числе под влиянием геополитических факторов и усиления волатильности на мировых рынках. При этом регулятор подчеркивает, что на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными.

В пятницу, 7 февраля, на заседании совета директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6% годовых. Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 20 марта.

