Совет директоров Банка России на опорном заседании 7 февраля вновь рассмотрит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. Аналитики, опрошенные Банки.ру, в прогнозах разделились: есть факторы, которые говорят как о снижении ставки, так и о ее сохранении на действующем уровне — 6,25%. Однако большинство экспертов склоняются к тому, что ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта уже в феврале.

Основным фактором, который разделил позиции аналитиков, стал китайский коронавирус, вызвавший волатильность на фондовых рынках развивающихся стран. Через СМИ представители ЦБ каких-либо сигналов рынку в последние дни перед началом «периода тишины» не давали. По всей вероятности, это объясняется тем, что регулятор до последнего будет взвешивать все «за» и «против».

За сохранение

В пользу сохранения ключевой ставки говорит уже накопленное за полгода снижение на 1 п. п., влияние которого на деловую активность и цены еще не полностью наблюдаемо, считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Еще одним аргументом против снижения ставки может стать вероятное смягчение бюджетной политики после смены российского правительства, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «В пользу паузы говорит и несколько выросшая в связи со сменой состава правительства неопределенность относительно будущих параметров бюджетной политики», — соглашается экономист ЮниКредит Банка Ариэл Черный.

Он также обратил внимание на изменения в коммуникации Банка России по итогам прошлого заседания. «Во всех пресс-релизах начиная с июньского (когда ставка была понижена впервые в этом цикле с 7,75% до 7,50%) в описании характера дальнейших действий использовалась фраза «дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров». В декабрьском пресс-релизе она была изменена на «дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года», — отмечает он. По мнению эксперта, это свидетельствует о готовности ЦБ взять паузу.

И все же основной аргумент за сохранение ставки на текущем уровне — возросшая турбулентность на финансовых рынках. «Несмотря на смягчение денежно-кредитных условий по миру, переоценка рисков распространения коронавируса создает понижающее давление на цены на сырьевых рынках, а в таких условиях наш регулятор чаще выбирает финансовую стабильность в виде основной цели», — отмечает Дмитрий Куликов.

Паники на российском рынке нет, но рубль заметно просел к доллару, за три недели потерял около 5%, добавляет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Отчасти виновато снижение цены на нефть (стоимость барреля Brent упала до 56 долларов), отчасти — это спекулятивная игра на фоне закрытой границы с КНР», — говорит он.

Директор департамента операций на финансовых рынках «Русского Стандарта» Максим Тимошенко также полагает, что резкое снижение стоимости нефти и, как следствие, ослабление национальной валюты, вызванные распространением коронавируса, могут стать существенным аргументом в пользу сохранения ключевой ставки. Однако по его мнению, к настоящему моменту аргументы «за» снижение все же перевешивают аргументы «против».

За снижение

Основным фактором, который выступает в пользу очередного снижения ключевой ставки, выступает низкая инфляция. На 25 января рост цен в годовом выражении замедлился до 2,5%. «В конце апреля — мае рост потребительских цен может замедлиться до уровней 2% и ниже. Наличие такой инфляционной траектории, а также необходимость любой поддержки (в том числе и монетарной) экономического роста оставляют Банку России обширное пространство для снижения ключевой ставки», — отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Дополнительные социальные расходы бюджета, которые анонсировал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, не окажут значимого давления на цены в этом году, считает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. Эти расходы не должны стать существенным проинфляционным фактором, как вследствие их относительно небольшого объема в этом году, так и вследствие сохранения общей жесткости бюджетной политики и регулярного недорасхода средств, объясняет эксперт Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

Ценовые факторы указывают на сохраняющуюся слабость внутреннего и внешнего спроса, на которых сказывается в том числе эпидемия в Китае, обращает внимание главный аналитик ПСБ Денис Попов. О слабости внутреннего спроса свидетельствует динамика реальных доходов населения и оборота розничной торговли. «Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения с устраненной сезонностью пока не свидетельствует об устойчивости роста — с устранением сезонности в четветом квартале 2019 года доходы сократились по сравнению с третьим кварталом на 0,9%», — отмечает старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

Прогноз—2020: какими будут ВВП, инфляция, ключевая ставка и курс рубля Какими будут курс рубля, ключевая ставка, инфляция и ВВП России в грядущем году? Сравниваем прогнозы правительства и аналитиков, опрошенных Банки.ру.



«Снижение ставок в экономике может помочь достичь цели президента по росту ВВП РФ выше среднемировых темпов в 2021 году, а также перезапустить инвестиционный цикл», — считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Сейчас более важным представляется дать экономике возможность подготовиться к периоду турбулентности, чем усиливать жесткость условий для бизнеса, соглашается Заверский.

Наконец, некоторые эксперты полагают, что распространение вируса в Китае пока не настолько сильно влияет на российский рынок, чтобы это стало существенным фактором для принятия решения о сохранении ставки. «Турбулентность на внешних рынках пока не создала угроз внутренним финансовым и ценовым условиям», — отмечает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

«Рублевая валюта, как и российские рынки, сейчас достаточно сдержанно реагируют на вирусный фактор, что позволяет нам ожидать реализации снижения ключевой ставки до 6% в феврале», — подчеркивает Антон Покатович. В случае если регулятор откажется от реализации такого шага, рубль может лишиться части своей устойчивости из-за более активных продаж иностранцами, объясняет он.

Что дальше?

Большинство аналитиков полагают, что даже если на грядущем заседании ЦБ возьмет паузу, то до конца года все равно будет реализовано снижение до 5,5—5,75% годовых. «На решение регулятора по дальнейшему смягчению монетарной политики может оказать влияние как снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, так и общемировые тренды в области процентных ставок», — отмечает генеральный директор Национального рейтингового агентства Алексей Богомолов.

По мнению Антона Покатовича, если вирусная угроза будет в значительной мере купирована в перспективе февраля-марта и не успеет сформировать критически масштабное понижательное воздействие на всю мировую экономическую конъюнктуру, у Банка России останутся возможности для дальнейшего снижения уровня ключевой ставки.

Тем не менее, снизив ставку до 6% годовых, ЦБ уже достигнет нижней границей нейтрального диапазона. «Для дальнейшего снижения требуется его пересмотр. Мы ожидаем, что регулятор продолжит цикл снижения ставки в первом полугодии 2020 года, доведя ее до 5,5% по итогам года», — полагает Сергей Коныгин.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru