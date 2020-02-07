Годовая инфляция в I квартале 2020-го составит около 2%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«В первом квартале годовая инфляция, по нашей оценке, составит около 2%», — отметила глава регулятора. По итогам 2019 года инфляция составила 3%. Годовой темп прироста потребительских цен в январе снизился до 2,4%.

ЦБ неоднократно отмечал, что инфляция снижается быстрее ожиданий.



В пятницу, 7 февраля, на заседании совета директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6% годовых. Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 20 марта.

