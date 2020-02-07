Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 67 копеек к предыдущему закрытию, до 64,03 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 54,6 тыс. сделок на сумму порядка 3,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,23—64,24 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск достиг 70,21 рубля и вырос на 65 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 11 тыс. сделок примерно на 483,2 млн евро по курсам от 69,38 до 70,47 рубля за евро.

«Рубль к вечеру ослаб довольно заметно. Доллар США вернулся выше 64 рублей и готов пробить 64,2 рубля. Евро поднялся к 70,36 рубля, где смотрится вполне органично… Может быть, рынок в моменте не верит в то, что инфляция сохранится столь низкой, а потому настолько мрачно реагирует на решения Банка России. Для доллара США в понедельник коридор колебаний предполагает движение в пределах 63,8—64,25 рубля, для евровалюты — 69,8—70,5 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.