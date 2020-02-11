Альфа-Банк улучшил условия по ипотечным кредитам. Теперь клиенты могут получить ипотеку на строящееся жилье по ставке от 7,99%, на вторичное — от 8,39%, на рефинансирование — от 8,49%. Снижение ставок составило до 0,4 процентного пункта, следует из сообщения кредитной организации.

«Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от трех до 30 лет», — указывают в финучреждении.

Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом из собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% стоимости приобретаемой недвижимости.



По информации банка, его ипотечный портфель увеличился более чем втрое за прошедший год и на 1 января 2020-го составил 111,4 млрд рублей. Его доля ипотечного рынка, согласно информации Frank RG, равна 4,72%.