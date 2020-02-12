Покупка Минфином контрольного пакета в Сбербанке станет примером использования «креативной бухгалтерии» в масштабе федерального бюджета: почти половина денег, направленных из ФНБ на выкуп акций Сбербанка у ЦБ, вернется в бюджет и частично трансформируется в бюджетные расходы. Об этом пишет РБК .

Как сообщили в Минфине, часть прибыли ЦБ от продажи Сбербанка вернется в федеральный бюджет. Доходы не носят целевого характера, поэтому они будут направлены на увеличение расходов федерального бюджета, финансирование приоритетных направлений.

ЦБ зафиксирует доход от продажи 52,3% голосующих акций Сбербанка в размере 2,45 трлн рублей, сообщали СМИ. Из них 1,25 трлн рублей вернутся в бюджет за несколько лет, так как ЦБ по закону перечисляет 75% годовой чистой прибыли в бюджет. Как уточняет представитель Минфина, в федеральный бюджет поступят «денежные средства до 350 млрд рублей в 2020 году, до 300 млрд рублей в 2021 году, до 400 млрд рублей в 2022 году и оставшаяся сумма, около 200 млрд рублей, — в 2023 году.

В действующем бюджете на 2020—2022 годы заложены общие доходы на сумму 63,7 трлн рублей за три года. Поступления от ЦБ в связи со сделкой по Сбербанку увеличат общие доходы на 1,6%.