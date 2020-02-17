Рубль начал торговую сессию понедельника укреплением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 12 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 15 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,36 рубля (минус 21 копейка). Курс евро на 10:10 мск равнялся 68,66 рубля (минус 24 копейки).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, ожидается, что в понедельник утром рубль покажет разнонаправленные движения. По ее словам, прогноз по курсу доллара снижается до 63—64 рублей, прогноз по курсу евро сохраняется в диапазоне 68—69,2 рубля.

«Крепкий доллар давит и на рубль, не давая ему подрасти. Сегодня ждем движения пары доллар/рубль в район 63. Но в целом для указанной пары коридор 62—64,4 остается актуальным, и пока нет поводов для выхода из него», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.