Основные показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства в январе 2020 года продолжали расти, свидетельствуют результаты обследования уполномоченных банков, в которых могут открываться расчетные счета застройщиков и счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. С начала года увеличивались количество и сумма выданных кредитов, количество счетов эскроу и сумма размещенных на них средств, сообщает ЦБ.

Количество счетов эскроу за январь увеличилось на 16% и превысило 51 тыс. Размер денежных средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос до 177 млрд рублей (увеличение практически на 20%).

Банками заключено 826 кредитных договоров с застройщиками, а их сумма превысила 958 млрд рублей. Текущая задолженность по кредитам составляет почти 305 млрд рублей.



В 38 регионах уже завершен 71 проект, раскрыты более 3 тыс. счетов эскроу. Сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, превысила 7 млрд рублей.