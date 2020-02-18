Минфин РФ выступает против продления сроков амнистии капиталов в России. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Продлеваться не будет. Зачем устанавливать срок, если все время его переносить? Поэтому в Минфине позиция: продлевать не нужно», — отметил Сазанов.



Третий этап амнистии капиталов стартовал в России 1 июня 2019 года, он продлится до 29 февраля 2020 года. За этот период физические лица могут добровольно задекларировать свое имущество, активы, а также зарубежные счета и контролируемые иностранные компании в обмен на освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей и неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.