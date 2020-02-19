Совокупные сборы СК «Сбербанк страхование жизни» составили 153,4 млрд рублей, в том числе 64 млрд рублей по инвестиционному, 45 млрд рублей по накопительному, 38 млрд рублей по кредитному страхованию жизни, следует из релиза компании.

Поступления по страхованию от несчастных случаев и болезней составили 5,6 млрд рублей. Компания «Сбербанк страхование жизни» в прошлом году произвела выплаты своим клиентам на общую сумму 37,6 млрд рублей.

«Почти 30 миллиардов рублей СК «Сбербанк страхование жизни» выплатила по инвестиционному и накопительному страхованию жизни — в 3,5 раза больше, чем за 2018 год. Причина существенного роста выплат по ИСЖ и НСЖ — завершение в 2019 году примерно 29,2 тысячи заключенных ранее договоров. Еще 7,4 миллиарда рублей компания выплатила клиентам по кредитному страхованию жизни — на 51% больше, чем в 2018 году», — отмечается в сообщении.

По состоянию на 31 декабря 2019-го активы «Сбербанк страхование жизни» составили 481,8 млрд рублей (рост на 34%), резервы по договорам страхования жизни — 413,9 млрд рублей (увеличение на 31%).