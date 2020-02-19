Российская валюта немного укрепилась к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 63,64 рубля, что на 17 копеек меньше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 68,67 рубля (минус 13 копеек).

С начала сессии было проведено около 28,4 тыс. сделок с долларом на общую сумму 2,16 млрд долларов и почти 8 тыс. сделок с евро на 390 млн евро. Курсовые диапазоны составляли от 63,46 до 63,9 рубля за доллар и от 68,52 до чуть менее чем 69 рублей за евро.



«В рамках сегодняшней сессии рубль получил поддержку как со стороны рынка энергоносителей, так и со стороны валют развивающихся стран, большинство из которых демонстрировали рост... Из внутренних факторов, способствующих спросу на рублевую ликвидность, отметим подготовку экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 февраля», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Укрепление в нефти стабилизирует рубль и позволяет ему игнорировать внешний негатив в виде снова воскресшего дела «ЮКОСа» и продажи пакета акций Сбербанка», — указывает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Аналитики ИК «Фридом Финанс» отмечают, что «спрос на отечественную валюту поддерживает очередное размещение ОФЗ».

«Нефть и предстоящие налоги помогли рублю сдержать натиск доллара», — считает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. По его словам, «в среду днем российский рубль и основные валюты на рынках развивающихся стран преимущественно росли, отражая общее усиление аппетита к риску на глобальных рынках». Ближе к окончанию рабочего дня хорошая макростатистика из США поддержала доллар, но укрепление американской валюты на глобальном рынке в гораздо меньшей степени отразилось на российском рынке, чем на рынках других развивающихся стран.



«Рубль получал дополнительную поддержку с рынка нефти, где котировки еще с утра обновили очередной максимум с начала февраля, и от предварительных продаж валютной выручки экспортерами, которые, по всей видимости, уже начали готовиться к основным налоговым платежам в следующий вторник, — объясняет Кравченко. — Общий размер предстоящих на следующей неделе налоговых платежей (с учетом вышеперечисленных и налога на прибыль) оценочно может составить порядка 0,9—1 триллиона рублей. Впрочем, с точки зрения ставок межбанковского рынка предстоящие платежи могут оказать не столь заметное влияние. Не исключено повторение январской ситуации, когда крупные налоговые платежи в конце месяца сопровождались встречным притоком ликвидности из бюджета и фактический отток средств на налоги оказался совсем небольшим».